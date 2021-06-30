МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) назначил постоянным представителем в Украине ведущего экономиста МВФ в ОАЭ Вахрама Степаняна, который сменит на этом посту Йосту Люнгмана.

Как сообщило постоянное представительство Фонда в Украине, Степанян приступил к работе 28 июня, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Йоста Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постпреда МВФ в Украине.

"Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года", – отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте МВФ, Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность – ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.

Новый постоянный представитель МВФ в Украине имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета соответственно.