Энергосообщество признало проект РГК наиболее значимым для развития водородной энергетики в Украине

Перспективы развития "зеленой" водородной энергетики в Украине являются самыми масштабными среди всех стран-участниц Энергетического сообщества.

Как сообщает пресс-служба РГК, об этом свидетельствуют выводы исследования "Потенциал реализации водородных технологий - возможности стран-участниц" Секретариата Энергосообщества.

"Учитывая разветвленную сеть газовой инфраструктуры, промышленный сектор и хорошие условия для производства возобновляемой энергии, Украина имеет самый высокий потенциал развития экологически чистого водорода", – говорится в исследовании.

В анализе отмечено, что водородный проект РГК является крупнейшей научно-исследовательской программой, которая позволит Украине реализовать свои возможности и наполнить реальным содержанием статус стратегического партнера Евросоюза в рамках водородной стратегии.

В исследовании указано, что транспортные и распределительные газовые сети позволят использовать существующий потенциал страны.

"Для Украины важно синхронно с Европой приступить к использованию водорода. Эта задача максимум для европейской интеграции нашей энергетики. Цель нашего водородного проекта идентична подобными программами в европейских странах. Необходимо научно подтвержденная определенность о максимально безопасной концентрации газоводородной смеси – с учетом современного состояния сетей, и понимание, какие материалы позволят повысить безопасность транспортировки водорода", - сказал директор РГК Олег Никоноров.

Согласно исследованию Секретариата Энергосообщества, Украине необходимо подготовить стандарты, правила безопасности и четкую ответственность по использованию водорода в газовых сетях. Это также необходимо для других синтетических газов – таких как биогаз и биометан – которые можно транспортировать в сетях, которые пока используют для доставки природного газа.

Эксперты отметили, что водород, биогаз и биометан дадут дополнительные стимулы для развития в Украине децентрализованного распределения синтетических газов. Перспективной будет газификация сельских районов, где экономика не оправдывает традиционное подключение к газовым сетям – новые газы обеспечат надежное снабжение децентрализованных районов, которые уязвимы к перебоям в работе сетей, и повысят безопасность поставок в периферийные районы, расположенные вблизи границ.

В исследовании Секретариата Энергетического сообщества подчеркнуто, что для реализации указанного потенциала нынешним распределительным сетям потребуются инвестиции, поскольку многие из них находятся в плохом состоянии, которое ухудшается.

Отметим, водородный проект РГК начался в феврале 2020 года и рассчитан до 2025 года. С августа 2020-го его исследования проходят на пяти спецполигонах – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. На тестовых площадках воспроизведены реальные модели газораспределительных сетей областей. РГК финансирует проект и работу всех научных лабораторий и проведения дополнительных экспериментов консорциумом научно-исследовательских институтов, работу которого координирует "Нафтогазбудинформатика". По плану, количество опытов и экспериментов в водородном проекте РГК превысит 180.

С мая 2021 года РГК включила биометановий проект в свой портфель программ Green Deal: подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO).

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.