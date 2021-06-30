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ВР (2794) газ (7798)

Рада приняла закон о создании единой базы потребителей газа

Рада приняла закон о создании единой базы потребителей газа

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4578-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе".

Документ поддержал 261 народный депутат, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью упрощения механизма присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.

В частности, изменениями в законе "О рынке природного газа" предлагается уточнить используемую терминологию, а также усовершенствовать общие правила доступа к газотранспортным и газораспределительных системам и газохранилищам.

Кроме того, изменениями в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривается введение автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных.

Целью создания такой базы указано "обеспечение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи".

Регулирование создания такой базы данных, а также ее администратора предложено уполномочить определять Кабинет министров.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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Кому нужна эта муйня? Пусть лучше Рада проблеет, когда, следуя указаниям говнокомандующего вислючка, уменьшит тарифы на комуналку в 2 раза.
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30.06.2021 15:29 Відповісти

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