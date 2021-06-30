БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
978 відвідувачів онлайн
Новини
1 076 4
СКМ (59) Новини компаній (3175)

СКМ заинтересован в росте инвестиционной привлекательности Украины, – Олег Попов

СКМ заинтересован в росте инвестиционной привлекательности Украины, – Олег Попов

Крупный бизнес заинтересован в улучшение инвестиционной привлекательности Украины, поскольку это влияет на его капитализацию и возможность привлечения инвестиций.

Такое мнение высказал генеральный директор АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Олег Попов в интервью "Экономической правде".

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была привлекательной для инвесторов. Это ключевой вопрос для капитализации украинских бизнесов, объема и стоимости инвестиций. Для этого нужно много сделать, в первую очередь, победить коррупцию", – заявил Олег Попов.

Из-за высоких страновых рисков украинские компании вынуждены привлекать внешнее финансирование под более высокие проценты, чем их иностранные конкуренты.

"Можно инвестировать за пределы Украины. Там спокойнее, чем у нас. Под это можно привлечь более дешевые деньги, потому что там меньше рисков. А в Украине более высокая доходность, но выше риски. Из-за высоких рисков инвесторы готовы вкладывать в Украину под гораздо более высокую доходность и в этом проблема страны", - отмечает он.

В то же время, СКМ планирует продолжить инвестировать в украинскую экономику.

"Но мы инвестируем, и будем инвестировать, и не боимся того, что кто-то будет, как вы сказали, влиять на нас. Мы понимаем одну вещь: мы прозрачны уже 20 лет, не пользуемся никакими государственными преференциями, хотя на нас этот ярлык всегда навешивали", - подчеркнул топ-менеджер.

В инвестиционный портфель СКМ входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Серверной Америки. Ключевыми бизнесами СКМ являются горнометаллургический холдинг "Метинвест", энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания "Укртелеком", страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь" и другие компании.

Автор: 

Джерело:  "Экономическая правда"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що за хрич?
показати весь коментар
30.06.2021 13:53 Відповісти
скм - та самая контора, которая в 90-х называлась - опг "люкс". пока ахметов не отправится на сходку с брагиным, до тех пор страна будет находится в нищете!
показати весь коментар
30.06.2021 14:04 Відповісти
ЧЕМ МЕНЬШЕ ТАКИХ КАК СКМ ТЕМ БОЛЬШЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
30.06.2021 14:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 