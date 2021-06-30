СКМ заинтересован в росте инвестиционной привлекательности Украины, – Олег Попов

Крупный бизнес заинтересован в улучшение инвестиционной привлекательности Украины, поскольку это влияет на его капитализацию и возможность привлечения инвестиций.

Такое мнение высказал генеральный директор АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Олег Попов в интервью "Экономической правде".

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была привлекательной для инвесторов. Это ключевой вопрос для капитализации украинских бизнесов, объема и стоимости инвестиций. Для этого нужно много сделать, в первую очередь, победить коррупцию", – заявил Олег Попов.

Из-за высоких страновых рисков украинские компании вынуждены привлекать внешнее финансирование под более высокие проценты, чем их иностранные конкуренты.

"Можно инвестировать за пределы Украины. Там спокойнее, чем у нас. Под это можно привлечь более дешевые деньги, потому что там меньше рисков. А в Украине более высокая доходность, но выше риски. Из-за высоких рисков инвесторы готовы вкладывать в Украину под гораздо более высокую доходность и в этом проблема страны", - отмечает он.

В то же время, СКМ планирует продолжить инвестировать в украинскую экономику.

"Но мы инвестируем, и будем инвестировать, и не боимся того, что кто-то будет, как вы сказали, влиять на нас. Мы понимаем одну вещь: мы прозрачны уже 20 лет, не пользуемся никакими государственными преференциями, хотя на нас этот ярлык всегда навешивали", - подчеркнул топ-менеджер.

В инвестиционный портфель СКМ входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Серверной Америки. Ключевыми бизнесами СКМ являются горнометаллургический холдинг "Метинвест", энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания "Укртелеком", страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь" и другие компании.