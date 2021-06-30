"Сумыгаз" за три года инвестировал в газовые сети 121 миллион

В течение 2018-2020 годов АО "Сумыгаз" провел модернизацию и реконструкцию 511 объектов, инвестировав в газовые сети области более 121 млн грн.

Однако, как подчеркивают в пресс-службе компании, этих средств недостаточно для редизайна системы газораспределения на Сумщине.

Отмечается, что размер и направления инвестиций газораспределительной системы Сумской области на год утверждает Национальная комиссия, которая совершает государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В "Сумыгаз" добавляют, что действующий тариф на распределение газа не позволяет совершить полноценный редизайн системы распределения газа, в том числе сетей, которые находятся в государственной собственности. При этом, говорится в сообщении, модернизация сетей важна не только с точки зрения безопасности, она позволяет уменьшить затраты технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"В этом году на Сумщине модернизируют более 230 объектов на газораспределительных сетях, – из них – кольцевание газопроводов в двух населенных пунктах, замена и реконструкция 36 газорегуляторных пунктов (ГРП) и 50 шкафных ГРП. Поэтому в очередной раз призываем потребителей оплачивать за распределение газа своевременно, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок", – отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчин.

Также в компании добавили, что инвестируя в газораспределительные сети области, "Сумыгаз" обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа до 386 тыс. семей и более 4 тыс. предприятий региона.