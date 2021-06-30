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контрабанда (241) СБУ (1515)

СБУ помешала контрабандистам вывезти партию культурных ценностей времен Киевской Руси

СБУ помешала контрабандистам вывезти партию культурных ценностей времен Киевской Руси

Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины партии культурных ценностей.

Как  сообщает пресс-центр СБУ,  группа контрабандистов из Киевской области пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, которые датируются периодом Киевской Руси и первого тысячелетия до н.э.

Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправлять контрабанду злоумышленники планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили партию подготовленных предметовстарины, в частности: изделия и украшения периода Киевской Руси и І тысячелетия до н.э., холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта І тысячелетия до н.э.

Экспертиза подтвердила культурную ценность обнаруженных предметов.

На данный момент одному из организаторов сообщили о подозрении по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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Джерело:  СБУ


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