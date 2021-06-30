Глава Минагрополитики обнародовал перечень документов для продажи земли

С 1 июля в Украине запускают рынок земли, и чтобы распоряжаться своими земельными участками, собственники должны иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и получить выписку из Госреестра прав собственности.

Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко на странице в Facebook.

Наличие кадастрового номера можно проверить на Публичной кадастровой карте Украины. Если номера нет, необходимо обратиться к разработчику документации по землеутройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации ему будет присвоен кадастровый номер.

Чтобы зарегистрировать право собственности в Государственном реестре на недвижимое имущество, нужно обратиться в исполнительные органы сельских и городских советов, нотариуса или Центр предоставления админуслуг.

Как поясняет министр агрополитики, для регистрации права нужно иметь ряд документов: выписка из Государственного земельного кадастра, копию и оригинал паспорта и идентификационного номера, подтверждение оплаты административного сбора, а также документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения, распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", – отметил Лещенко.