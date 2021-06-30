Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 3,3 миллиарда

В течение недели, с 29 июня по 2 июля, Фонд гарантирования вкладов физлиц запланирвоал продажу активов 10 ликвидируемых банков на общую сумму 3,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из общей суммы на 2,2 млрд грн выставили на продажу права требования по выданным банками кредитам, а на 582,2 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие средства банков.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будут торговаться за 523,86 млн грн.

В частности, на продажу выставили активы:

ЧАО "Златобанк" – на 1,2 млрд грн;

АО "Родовид Банк" – на 808,22 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 595,36 млн грн;

ЧАО "АКБ "Капитал" – на 260,27 млн грн;

ЧАО "КБ "Премиум" – на 233,22 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 141,53 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – на 42,67 млн грн;

ЧАО "КБ "Финансовая инициатива" – на 15,6 млн грн;

ПУАО "Фидобанк" – на 260 тыс. грн;

АО "Банк "Финансы и кредит" – на 200 тыс. грн.

Напомним, неделей ранее Фонд гарантирования планировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 1,43 млрд грн.