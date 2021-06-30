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інфраструктура (217) Кубраков Олександр (181)

Мининфраструктуры проверит все транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

Мининфраструктуры проверит все транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

В ходе время первого заседания Совета безбарьерности 29 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков представил план мероприятий ведомства в рамках реализации Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что безопасный и комфортный доступ к вагонам, автобусам, вокзалам и аэропортам для каждого пассажира является приоритетом ведомства.

В частности, в течение 2021-2022 годов будут проведены следующие мероприятия:

  • проведение мониторинга доступности всех ключевых объектов инфраструктуры, установка новой навигации с учетом потребностей маломобильных групп населения; обновление нормативной базы, приведение к международным стандартам, что предусматривает нормирование потребностей маломобильных групп еще на этапе разработки проектов;
  • запуск тренинговых программ для повышения уровня коммуникации персонала объектов транспортной инфраструктуры.

Также ожидается активное сотрудничество с международными и общественными организациями, которое предусматривает обмен опытом и открытый диалог. 

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Джерело:  Мининфраструктуры


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