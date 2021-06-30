Мининфраструктуры проверит все транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

В ходе время первого заседания Совета безбарьерности 29 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков представил план мероприятий ведомства в рамках реализации Стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что безопасный и комфортный доступ к вагонам, автобусам, вокзалам и аэропортам для каждого пассажира является приоритетом ведомства.

В частности, в течение 2021-2022 годов будут проведены следующие мероприятия:

проведение мониторинга доступности всех ключевых объектов инфраструктуры, установка новой навигации с учетом потребностей маломобильных групп населения; обновление нормативной базы, приведение к международным стандартам, что предусматривает нормирование потребностей маломобильных групп еще на этапе разработки проектов;

запуск тренинговых программ для повышения уровня коммуникации персонала объектов транспортной инфраструктуры.

Также ожидается активное сотрудничество с международными и общественными организациями, которое предусматривает обмен опытом и открытый диалог.