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В приложении "Дія" запускают бета-тестирование сертификатов вакцинации против COVID-19

В приложении

С 1 июля в приложении "Дія" начинается бета-тестирование сертификатов вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

Он добавил, что желающие могут уже сейчас зарегистрироваться и попробовать протестировать работу услуги. Доступ зарегистрированным откроют в течение 48 часов.

Принять участие в бета-тестировании ковидных сертификатов может любой, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины.

"Что такое ковидный сертификат? Это документ в "Дії", который подтверждает ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в приложении – его действительность можно проверить через QR-код", – пояснил глава Минцифры.

По словам Федорова, Украина стала одной из первых стран, которая начала консультации с командой Евросоюза относительно внедрения ковидных сертификатов.

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Джерело:  Facebook


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