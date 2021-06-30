В Украине зафиксировали 633 новых случая COVID-19

На утро 30 июня в Украине зафиксировали 633 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 31 ребенок и 19 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 360 человек, умерло 40 пациентов, выздоровело – 2 294. В то еж время совершили 45 794 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 096 человек, выздоровело – 2 166 668, летальных случаев зафиксировали 52 340, также провели 10 840 333 теста.

В начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 933 946 человек, за прошедшие сутки – 81 637. Полностью иммунизированы 649 524 украинцев.

Днем ранее, 29 июня, сообщали о 182 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.