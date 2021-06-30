Еврокомиссия добавила в список пять медпрепаратов для лечения коронавируса

Европейская комиссия объявила о включении пяти перспективных препаратов в потенциальное портфолио лечебных средств против СOVID-19, а также о намерении расширить портфолио по крайней мере до 10 таких лечебных препаратов против коронавируса уже к октябрю.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Укринформ.

"Сегодня мы делаем первый шаг к (формированию) широкого портфолио препаратов для лечения COVID-19. Хотя вакцинация прогрессирует со скоростью, которая возрастает, вирус не исчезает и пациенты будут нуждаться в эффективном лечении для уменьшения нагрузок, связанных с COVID-19. Наша цель понятна – мы хотим определить больше перспективных препаратов, находящихся на стадии разработки, и авторизовать по крайней мере три такие до конца этого года", – заявила по этому поводу еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Как говорится в сообщении, четыре из этих препаратов – это так называемые моноклональные антитела, которые сейчас находятся на испытательном осмотре в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Еще одно средство – это иммунодепрессант (препарат для снижения активности иммунной системы), который должен получить дополнительную авторизацию со стороны ЕМА для использования с целью лечения пациентов с COVID-19.

Все пять препаратов находятся в высокой степени готовности и исследований и могут войти в число трех препаратов для лечения COVID-19, которые, как ожидается, получат рыночную авторизацию в ЕС до октября 2021 года.

При этом, согласно стратегии ЕС по разработке препаратов для лечения COVID-19, Еврокомиссия намерена расширить потенциальное портфолио лечебных средств против коронавируса до 10 перспективных препаратов, которые будут проходить этап соответствующих исследований и испытаний. Процесс отбора таких препаратов для включения в портфолио ЕС будет основан на научных критериях, перечень которых будет согласовываться со странами-членами.

Препараты, которые будут включены в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения – от исследований, развития, отбора перспективных образцов и быстрого принятия регуляторного, производства и использования в интересах потребителей.