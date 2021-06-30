Максимальный размер помощи по безработице с июля вырастет до 9 516 гривен

В Украине с 1 июля согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", повышается прожиточный минимум. В связи с этим будет повышен максимальный размер помощи по безработице.

Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) Виктор Билич, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2 270 грн, а с 1 июля вырастет до 2 379 грн. То есть те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние шесть месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума, пока - 9 080 грн), с 1 июля будут получать больше - 9 516 грн в месяц", - объяснил Билич.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то она остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 грн.

По данным КГЦЗ, по состоянию на 25 июня пособие по безработице в столице получали более 12,8 тыс. безработных, среди них минимальное, в размере 1 000 грн - 2 тыс. безработных, а максимальную помощь по безработице - около 4 тыс. человек (30% всех безработных). Средний размер пособия по безработице в Киеве составляет 6 619 грн.

Ранее сообщалось, что, по данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных по состоянию на 24 июня 2021 года составляло 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. Так, на 1 января на учете состояло 459 тыс. зарегистрированных безработных.