Бизнес Фирташа не заметил влияния введенных Зеленским санкций

Предприятия Group DF Дмитрия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции, введенные после решения СНБО указом президента Украины в отношении Фирташа и одной из компаний группы.

Об этом говорится в обращении группы к контрагентам, которое обнародовано на сайте Group DF.

"Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников", – сказано в сообщении.

Уточняется, что группа намерена продолжить выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в том числе азотного, титанового, газового, логистического, портового.

При этом в группе отказались от комментариев решения СНБО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского Дмитрия Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящему в титановый бизнес Group DF.

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