Верховный Суд обязал ввести в эксплуатацию скандальный дом-монстр на Подоле

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по иску ООО "Патели Лизинг" обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать сертификат о введении в эксплуатацию дома по ул. Нижний Вал, 27-29 на столичном Подоле, известного как "дом-монстр".

Соответствующее решение Верховный Суд принял в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон 24 июня.

Согласно материалам суда, в 2020 году ООО "Патели Лизинг" обратилось к ГАСИ с заявление о принятии в эксплуатацию объекта "Строительство жилищно-офисного комплекса с встроенными помещениям общественного питания и подземным паркингом по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева (корректировка)". Однако ГАСИ компании отказала, указав причиной подачу неполного пакета документов.

"Патели Лизинг" оспорила в сентябре 2020 года отказ ГАСИ в Окружном административном суде города Киева, который встал на сторону застройщика и обязал выдать сертификат о введении объекта в эксплуатацию.

Шестой апелляционный суд Киева в марте 2020 года подтвердил решение суда первой инстанции частично, обязав ГАСИ лишь повторно рассмотреть документы заявителя.

Однако Верховный Суд решил постановление апелляционного суда в этой части отменить и обязать ГАСИ изготовить и выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на объект: "Строительство жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе города Киева (корректировка)". Это решение Верховного Суда обжалованию не пожлежит.

Верховный Суд согласился с тем, что отказывая в выдаче сертификата ГАСИ не обосновала, какие конкретно документы не были предоставлены застройщиком и не привела никаких обстоятельств несоответствия или недостоверности данных акта готовности объекта к эксплуатации требованиям действующего законодательства или проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

В то же время, по мнению суда, истцом с целью принятия объекта в эксплуатацию подано соответствующее заявление по утвержденной форме, в которую добавлен акт готовности объекта.

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Как сообщалось, Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением от 8 июня отменил меры по обеспечению иска, в том числе запрет ввода в эксплуатацию 12-этажного дома по ул. Нижний Вал, 27-29, на Подоле.

Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, отмечал, что после этого решения суда возникает риск, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдаст разрешение на ввод этого дома в эксплуатацию.

Напомним, в декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 га для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренду продлили еще на 5 лет.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29. В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9-12 этажи) выше восьмого этажа дома. Как указал суд, они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Однако 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.

Собственниками ООО "Патели Лизинг" является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.