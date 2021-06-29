"Харьковгоргаз" провел инвентаризацию счетчиков для 35 тысяч клиентов

Контролеры АО "Харьковгоргаз" с помощью мобильного приложения "104.ua Контролеры" проводят контрольную сверку показаний узлов учета газа. За два месяца обработаны показания счетчиков у 35 тыс. клиентов компании.

Как сообщает пресс-служба компании, использование приложения и контрольная фотофиксация позволяют избежать расхождений и привести показатели счетчиков газа в соответствие с фактическими начислениями. Данные в онлайн-режиме обновляются в Лицевом счете клиента.

"Приложение "104.ua Контролеры" позволяет упростить процесс контрольной сверки, которая длится всего несколько минут. В приложении контролер фиксирует не только показатели прибора учета, но и его техническое состояние", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что визит работников газораспределительной компании является полностью безопасным для клиентов. Все контролеры перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

Ежемесячно, с 1 по 5 число, потребители газа передают в АО "Харьковгоргаз" показания газовых счетчиков. Это можно сделать, позвонив в контакт-центр, отправив sms-сообщение, внести данные через Личный кабинет или воспользоваться чат-ботами в Viber и Telegram. Если показания по каким-то причинам не были отражены в Лицевом счете, потребитель может обратиться в "104.ua Клиентское пространство", напоминают в "Харьковгоргазе"..

104.ua – это единый сервис для потребителей природного газа в Украине, возможности которого в 2019 году обеспечили 100 млн контактов с клиентами. Наиболее популярными являются онлайн-сервисы: Личный кабинет (обслуживает 2,8 млн клиентов ежемесячно), 104 Бизнес онлайн, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, Viber-бот 7104ua и Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua обеспечивает 45 млн контактов с клиентами в год. Сервис 104.ua включает в себя также сеть из 120 центров обслуживания клиентов 104.ua Клиентского пространства в 16 областях страны.