Рада расширила количество получателей пенсий для чернобыльцев

Верховная Рада внесла изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в части повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4555 во втором чтении проголосовали 297 народных депутатов.

Согласно поянительной записке к документа, он разработан для выполнения решения Конституционного суда от 25 апреля 2019 года.

В частности, законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса получения льготной пенсии, рассчитанной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, в том числе военнослужащих, а также лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

При этом законопроектом предлагается установить, что "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Ко второму чтению в законе была учтена поправка, согласно которой размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже 6000 грн для первой группы инвалидности, 4800 грн – для второй группы, 3700 – для третьей группы и детей с инвалидностью.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие потребует дополнительных расходов из госбюджета в 2021 году на сумму 526,5 млн грн (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,16 млрд грн в год, а в 2023 году – соответственно 1,26 млрд грн.