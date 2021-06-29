Рада повысила штрафы для перегруженных фур

Верховная Рада приняла за закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров при перевозке грузов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3743 во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов.

Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с целью предотвращения разрушения автомобильных дорог.

В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 тыс. грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 тыс. грн).

Уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля, а также превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, расположение транспортных средств на проезжей части, совершение правонарушений в зоне габаритно-весового контроля влечет наложение штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).

Кроме того, штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн) теперь будет платить собственник, а не водитель транспортного средства.

Также аналогичный по размеру штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную.

В свою очередь за невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850-2550 грн).

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, который призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.