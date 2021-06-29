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Рада повысила штрафы для перегруженных фур

Рада повысила штрафы для перегруженных фур

Верховная Рада приняла за закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров при перевозке грузов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3743 во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов.

Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств с целью предотвращения разрушения автомобильных дорог.

В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 тыс. грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 тыс. грн).

Уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля, а также превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, расположение транспортных средств на проезжей части, совершение правонарушений в зоне габаритно-весового контроля влечет наложение штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).

Кроме того, штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн) теперь будет платить собственник, а не водитель транспортного средства.

Также аналогичный по размеру штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную.

В свою очередь за невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850-2550 грн).

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, который призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. 

Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

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Топ коментарі
+9
Поедь по качественной дороге в Европе перегруженной фурой, наш штраф в 51 тыс грн подарком покажется.
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29.06.2021 22:23
+5
Ну да,если вы в свой ланос засунете тонну цемента, то будет виноват погрузчик на каре .
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29.06.2021 22:26
+4
Давно пора увеличить штрафы для этих негодяев транспортников и их грузоотправителей!!! А то, накупили за рубежом авто-металлом для перевозки 100 тн грузов за один раз и хотят миллионерами стать за один год!! Надо потрудится годочков 5-6 и может быть тогда и станете миллионерами!! Кто -то предлагает строить дороги срок эксплуатации которых 40 лет!! Я не против !! Но тогда в год Украине будет строиться в год максимум 200-300 км действительно высококачественных дорог!! А при Зеленском, наши строители, что делают?? Высыпают на трассу дороги мусор всякий, вместо 1, 5 метрового слоя песка и щебня и сверху прикрывают этот мусор 16-18 сантиметровым слоем асфальта, неизвестно какого качества, вместо слоя асфальта .в 25-30 см!! Или вообще надо строить только бетонные дороги!! Такие качественные дороги не строили даже при СССР, и ни при СНГ. Привыкли эти комуняки везде брак гонять и воровать! К сожалению Зеленский взял у этих комуняк эту порочную практику гнать брак и кичится фальшивыми километрами!
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29.06.2021 21:47
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Может дороги качественные надо строить,а не стиральные доски, и не шрафы брать за "перегруз", а то дороги стоят ,как в ЕС,а срок использования вместо 40 лет, каждые три года асфальт меняют, даже там где менять ни чего не надо,как на Бориспольской трассе,просто бюджет отмывают . Потратили б их на разработку вакцын или кислород?.,а теперь на "често" заработанное хотят землю скупить в Укаине.
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29.06.2021 20:31 Відповісти
Поедь по качественной дороге в Европе перегруженной фурой, наш штраф в 51 тыс грн подарком покажется.
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29.06.2021 22:23 Відповісти
Объективно говоря, покрытие на бориспольской трассе уже сильно уставшее, уже латочками покрыта. Дальше некуда тянуть.
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30.06.2021 09:35 Відповісти
Мало
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29.06.2021 20:32 Відповісти
а когда начнут штрафовать отргузчиков? Ведь перегруз - это ИХ вина, а не водителей, которые убивают перегрузом не только наши дороги но и свои машины.
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29.06.2021 21:38 Відповісти
Ну да,если вы в свой ланос засунете тонну цемента, то будет виноват погрузчик на каре .
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29.06.2021 22:26 Відповісти
:+)))
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30.06.2021 13:34 Відповісти
Давно пора увеличить штрафы для этих негодяев транспортников и их грузоотправителей!!! А то, накупили за рубежом авто-металлом для перевозки 100 тн грузов за один раз и хотят миллионерами стать за один год!! Надо потрудится годочков 5-6 и может быть тогда и станете миллионерами!! Кто -то предлагает строить дороги срок эксплуатации которых 40 лет!! Я не против !! Но тогда в год Украине будет строиться в год максимум 200-300 км действительно высококачественных дорог!! А при Зеленском, наши строители, что делают?? Высыпают на трассу дороги мусор всякий, вместо 1, 5 метрового слоя песка и щебня и сверху прикрывают этот мусор 16-18 сантиметровым слоем асфальта, неизвестно какого качества, вместо слоя асфальта .в 25-30 см!! Или вообще надо строить только бетонные дороги!! Такие качественные дороги не строили даже при СССР, и ни при СНГ. Привыкли эти комуняки везде брак гонять и воровать! К сожалению Зеленский взял у этих комуняк эту порочную практику гнать брак и кичится фальшивыми километрами!
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29.06.2021 21:47 Відповісти
Пока не решится проблема перегрузов ни одна дорога не выдержит. Разве что в вагонах по железной дороге их перевозить))))
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30.06.2021 13:33 Відповісти
Ура!!!!!!!наші молодці!!!!!
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30.06.2021 00:38 Відповісти
Теперь осталось только поехать на окружную вокруг Фастова (на выезде из Малой Снитынки) и поставить там весы с патрулем. За день будет лимон гривен в бюджет
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30.06.2021 13:31 Відповісти

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