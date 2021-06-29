Налог на покупку земли составит 6,5%, – Минюст

После снятия моратория на отчуждение участков сельхозназначения 1 июля сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, налоги и сборы будут рассчитываться от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

"После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при удостоверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка", - сказано в сообщении.

Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. Так, от налогообложения освобождаются собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев), которые были получены в порядке безвозмездной передачи согласно статье 121 ЗК Украины. Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. При этом до 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.