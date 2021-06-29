"Укрзализныця" ускорит поезда в Бердянск и Авдеевку

Ночной скорый поезд №116/115-136/135 "Маяк" сообщением Киев-Бердянск, Авдеевка со 2 июля начинает курсировать с более удобным расписанием, что позволит пассажирам сэкономить время в дороге.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

По новому расписанию поезд будет отправляться из Киева в 20:01, что на 42 минуты позже, чем в предыдущем расписании. Время прибытия остается неизменным.

Обратно поезд №135/136 Авдеевка-Киев будет отправляться в 21:40, что также экономит пассажирам 25 минут времени. В Днепр он будет прибывать ночью, в 01:45. Соответственно, из Бердянска поезд №116/115 Бердянск-Киев будет отправляться в 18:28 (ранее он отправлялся почти на полчаса раньше, в 18:00).

С 3 июля из Днепра объединенный поезд будет отправляться в Киев в 02:27.