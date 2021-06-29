Срочный ремонт разрисованных дверей в Офисе Зеленского в обход тендера обошелся в 235 тысяч

Управление административными зданиями Государственного управления делами (ГУД) 11 мая заключило соглашение с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд" на ремонт дверей и тамбуров Офиса президента за 235 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 28 мая "Побутрембуд" должен был выполнить текущий ремонт внутренних дверных блоков и входных тамбуров здания Офиса президента по улице Банковой, 11 в Киеве.

Закупку провели по переговорной процедуре, ссылаясь на "возникновение особых экономических обстоятельств в связи с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

Около Офиса президента 20 марта состоялась массовая акция. Заказчик указывал, что "в результате применения участниками этой акции файеров, дымовых шашек, петард, взрывчатых пакетов, фейерверков, аэрозольной краски и других предметов было повреждено здание".

В частности, в ОП утверждали, что было разбито стекло во входной двери одного из подъездов здания, фасад первого этажа обрисован краской, причинившей значительный ущерб внешнему виду здания. Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже.

Заказчик в документации указывал, что "в результате этих действий нарушены нормальные условия деятельности сотрудников Офиса президента Украины и нанесен значительный материальный ущерб", а экспертная комиссия ГСЧС 25 марта признала "ситуацию, произошедшую 20 марта 2021 года в Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса президента, "социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня".

Поэтому ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Переговорную процедуру объявили 29 апреля, а договор был заключен 11 мая.

Юридическая компания "Миллер" отмечала, что таким образом "должностные лица Государственного управления делами, начиная с 20 марта (дата проведения акции, которая признана "чрезвычайной ситуацией"), имели более чем достаточно времени для проведения закупки таких услуг именно по процедуре открытых конкурсных торгов, как того требует п.1 ч.1 ст.3 закона "О публичных закупках". Адвокаты этой компании защищают лиц, которым были вручены подозрение после акции протеста 20 марта под Офисом президента.

Напомним, в апреле Госуправления делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненка в 1,57 млн грн. В эту сумму включили: очистку (мойку) фасада и мощения площади – 297 тыс. грн, ремонт дверных блоков (9 штук) – 115,86 млн грн, ремонт окон – 85 тыс. грн, непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30,81 тыс. грн.

Основателем киевского "Побутрембуд" является Гавриил Билак с Житомирщины, директором – Инна Кучеренко, а подписантом (исполняющей обязанности генерального директора) – Светлана Биба, вдова нардепа от Партии регионов Василия Бибы. Сын Светланы Бибы Андрей Биба ранее был партнером беглого министра экологии Эдуард Ставицкий по сети заправок БРСМ – это сокращение русского названия фирмы "БытРемСтройМатериалы".