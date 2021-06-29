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Рада создала специальную комиссию для защиты прав инвесторов

Рада создала специальную комиссию для защиты прав инвесторов

Верховная Рада решила создать Временную специальную парламентскую комиссию по вопросам защиты прав инвесторов.

Соответствующий проект постановления №5659 поддержали 312 народных депутатов.

Главой временной комиссии избрана нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, а ее заместителем – депутат от группы "Доверие" Лариса Билозир. В целом в состав Временной специальной комиссии войдет 13 народных депутатов Украины.

Срок деятельности Временной специальной комиссии составтт один год со дня ее образования.

Основными задачами создания парламентской комиссии указаны:

  • подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;
  • определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;
  • обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
  • осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций;
  • сбор и анализ полномочий, информации для проведения парламентских слушаний о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

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