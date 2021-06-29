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Центр массовой вакцинации в Киеве будет работать с 30 июня по 4 июля

Центр массовой вакцинации в Киеве будет работать с 30 июня по 4 июля

Центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве на этой неделе будет работать со среды 30 июня по воскресенье 4 июля.

Об этом сообщили в сервисе Helsi.me, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, предварительная запись доступна в сервисе Helsi.me. Все данные о проведенной вакцинации отражаются в приложении Helsi, а также в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также придет в приложение.

На базе МВЦ с момента открытия вакцинировалось более 20 тыс. человек.

На прошлой неделе Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, также работал с четверга по воскресенье включительно.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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