Бывший глава Госгеонедр подозревается в незаконном увольнении начальника управления

Бывший глава Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) подозревается в нарушении трудового законодательства и служебном подлоге в связи с незаконным увольнением сотрудника ведомства.

Об этом говорится в сообщении ОФиса генпрокукрора.

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году незаконно уволил с должности начальника управления службы, внеся заведомо ложные сведения в официальный документ - приказ относительно оснований увольнения.

В частности, экс-глава службы, зная, что сотрудник отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособностью, и, не дождавшись предоставления подтверждающих документов о фактическом количестве дней нетрудоспособности, уволил его.

При этом увольнение произошло якобы по основаниям пребывания его на больничном более 150 календарных дней в течение года. Тем самым им были грубо нарушены нормы законодательства о труде, поскольку фактическое количество дней, на которые был выдан лист временной нетрудоспособности, составило 144 дня.

В настоящее время досудебное расследование продолжается - оно осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.