Рада отменила обязательную переаттестацию для моряков

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3944 за основу проголосовало 330 депутатов, принятие закона в целом поддержали 333 нардепа.

В пояснительной записке целью принятия законопроекта указана имплементация Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ-78), согласно которой лица командного состава морских судов для повторного подтверждения полученного ими ранее диплома (сертификата компетентности) могут доказывать свою квалификацию несколькими различными способами, например, путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением функций, которые соответствуют имеющемуся диплому, на срок не менее в целом двенадцати месяцев из предыдущих пяти лет.

Однако законодательством Украины не было предусмотрено для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливалось обязательное требование для моряков о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдачи каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

"Как следствие, граждане Украины-моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ДКК, безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами", – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, требования к повторному подтверждению квалификации моряков создают значительную необоснованную нагрузку на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов.

Для решения этой проблемы в законопроекте предлагается изложить в новой редакции ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины. При этом предусмотрено, что Положение о звании лиц командного состава морских судов и порядок их присвоения будет утверждать Кабинет министров. При этом, обязанность подтверждения стажа работы человека на судах возлагается на центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику на морском и речном транспорте.

Как сообщалось, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).