БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2325 відвідувачів онлайн
Новини
466 0
банки (6838) НБУ (9054) санкції (4097)

Нацбанк не предлагал вводить новые санкции против российских банков

Нацбанк не предлагал вводить новые санкции против российских банков

Национальный банк Украины не предлагал применить санкции к новым банкам и небанковским финансовым учреждениям, инициируя продление санкций, в частности, в отношении ряда российских банков, которое 24 июня было введено соответствующим указом президента №264.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ агентству Интерфакс-Украина.

"Согласно предложениям НБУ, было продлено действие санкций, которые были введены в 2018 году и срок которых истекал в июне 2021 года. Предложения применить санкции к новым банкам и небанковским финучреждениям Нацбанк не предоставлял", – указано в сообщении регулятора.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом №264 от 24 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций в отношении 55 российских банков, платежным систем и так называемым "центральным банкам" из ОРДЛО.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, "Банк Москвы", "Газпром Банк", банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", "Сбербанк России", а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 