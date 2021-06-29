У нардепа Тищенко нашли незадекларированный дом и элитную квартиру в центре Киева. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и его жена бесплатно пользуются квартирой и паркоместами в элитном жилом комплекс в центре Киева "PecherSKY".

Как выяснили журналисты Bihus.Info, официально эта недвижимость оформлена на Виталия Ситака – бизнес-партнера Николая Тищенко и совладельца ресторана "Велюр".

Кроме того, Тищенко и его семья пользуются частным домом в Киеве стоимостью около 7 млн грн, неподалеку от аэропорта им. Сикорского ("Жуляны"), который народный депутат также не внес в декларацию.

В соцсетях Николая Тищенко и его жены регулярно появляются фото оттуда, а сам особняк жена нардепа называет "домом". В комментарии журналистам Николай Тищенко сказал, что "приезжает туда в гости".

Сам дом записан на Людмилу Ситак – мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака – Александр – является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко".

Как сообщалось, сотни миллионов из городского бюджета, выделенных на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах компаний семьи народного депутата Николая Тищенко ("Слуга народа"), кума главы Офиса президента Андрея Ермака.

В частности, муж сестры нардепа Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – напрямую получал по сути зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд" с 2019 по 2021 год. "Эко-Строй-Трейд" в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского мост.

Значительную часть полученных из бюджета средств "Эко-Строй-Трейд" на протяжении последних лет перекидывала на компанию "Позитив-В". В отдельных судебных материалах "Позитив-В" значится как подконтрольная структурам уже упомянутого Германа Блинова.

В то же время сестра народного депутата Юлия Тищенко достраивает коттеджный городок на территории 2 га в Новых Безрадичах под Киевом. Сейчас стоимость соседних земельных участков стартует от $500 тыс. за гектар.