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Великобритания запретила работу крупнейшей криптовалютной биржи Binance

Великобритания запретила работу крупнейшей криптовалютной биржи Binance

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании запретило Binance Holdings Ltd., крупнейшей в мире бирже криптовалют, осуществлять любую регулируемую деятельность в стране.

Также ведомство выпустило предупреждение для потребителей, связанное с деятельностью как холдинга Binance, зарегистрированного на Каймановых островах, так и его "дочки" Binance Markets Limited, которая базируется в Лондоне и подпадает под юрисдикцию британских властей, передает Интерфакс-Украина.

"Binance Markets Limited в настоящее время не разрешается заниматься любой регулируемой деятельностью без предварительного письменного согласия FCA. Никакая другая структура в составе Binance Group не имеет разрешения, регистрации или лицензии для ведения регулируемой деятельности в Великобритании", – подчеркивается в заявлении FCA.

Ведомство рекомендовало потребителям с осторожностью относиться к рекламе биржи, обещающей высокую прибыль от инвестиций в криптоактивы.

В свою очередь представители Binance заявили, что компания всегда идет на сотрудничество с регуляторами и очень серьезно относятся к обязательствам по соблюдению требований. При этом они отметили, что запрет FCA "не имеет прямого влияния" на услуги, предоставляемые через веб-сайт Binance.com, поскольку Binance Markets Limited является отдельной структурой.

Binance Markets Limited подавала заявку в FCA на регистрацию в качестве криптовалютной биржи, но, по сообщениям СМИ, отозвала ее в мае.

Пока это одни из самых жестких мер, предпринятых регуляторами мира в отношении Binance и ее дочерних компаний, отмечает газета Financial Times.

На прошлой неделе Агентство по финансовым услугам Японии (Financial Services Agency, FSA) предупредило, что Binance осуществляет несанкционированную торговлю криптовалютами с участием японских граждан. Аналогичное предупреждение в адрес биржи японский регулятор выносил и в 2018 году.

В апреле германский регулятор предупредил инвесторов, что Binance, вероятно, нарушила правила обращения с ценными бумагами при запуске торговли биржевым токенами. Компании не удалось обжаловать это решение.

Binance, являющаяся оператором крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов, была основана в Китае в 2017 году, однако в дальнейшем перенесла офисы в Японию и на Мальту. В настоящее время компания называет себя децентрализованной организацией, отмечая, что не имеет штаб-квартиры.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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