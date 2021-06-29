Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, а также работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла указанный закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок".

Закон был призван усовершенствовать вопросы обжалования процедур закупок, а также уточнить некоторые положения законодательства в части обеспечения функционирования электронного каталога, включить лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона, уточнить сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.

Однако ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.

После этого Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.