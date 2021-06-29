Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, а также работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.
Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла указанный закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок".
Закон был призван усовершенствовать вопросы обжалования процедур закупок, а также уточнить некоторые положения законодательства в части обеспечения функционирования электронного каталога, включить лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона, уточнить сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.
Однако ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.
После этого Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.
Будь ласка, зачекайте...
Он недоеврей, Израиль не виноват
Мудрые китайцы сказали : неважно, какого цвета кошка, важно, что - бы она ловила мышей.
Из этих денег - 765 миллионов(!!!) перевели на кипрскую "Грин фемили" (знакомая контора, не так ли?) Так вот. Перевели денежку за ... разработку сценария празднования Дня независимости!
Вот так! Правда, пенсам, бедным, опять индексацию отменили, но то - таке...
Ловкость рук против зоркости глаз!
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина
Да глумится Зе-горбатый главарь
Атас!
Эй, веселей, рабочий класс
Пускай запомнят нынче нас
Малина-ягода. Атас!
Головне, що не "бариги" з їх "Прозоро" і громадським контролем кожної копійки.
Чи те й друге разом?
" Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років"
чтоб и внукам хватило.
ЖИвем!!! ЗАМОВ Повію,
ПРОДАЙ СОБАКУ,КУПИ МАСКУ,ВАКЦИНУЙСЯ ЯК ХОЧЕШ,І ЗАВЕЗИ КІРКОРОВА,І ПРОДАЙ СЕРІАЛ ПАПІК,А ЦІ НОСЯТЬ ТРУНИ З ВІНКАМИ!!!