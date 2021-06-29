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закон (1449) Зеленський (2436) тендер (2113) закупівлі (2502)

Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров

Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, а также работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5309 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 25 июня.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла указанный закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок". 

Закон был призван усовершенствовать вопросы обжалования процедур закупок, а также уточнить некоторые положения законодательства в части обеспечения функционирования электронного каталога, включить лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона, уточнить сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.

Однако ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.

После этого Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.

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Топ коментарі
+28
зеленое ворье ... в турборежиме мародерят страну
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29.06.2021 15:23
+12
Обычное зеленное ворье надеется, что Израиль своих единоверцев не выдаст. А виллы и счета ЗЕбобиков в Израиле - реальность.
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29.06.2021 15:39
+11
5,4 лярда на мероприятия к 30-летию независимости? нормально так, больше у нас в стране некуда деньги тратить...
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29.06.2021 15:58
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зеленое ворье ... в турборежиме мародерят страну
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29.06.2021 15:23 Відповісти
29.06.21 Теневая экономика в Украине выросла до 30% ВВП, - Минэкономики https://biz.censor.net/n3273938
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29.06.2021 16:40 Відповісти
Праильно. Пенсии подождут! От **** жидовская!
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29.06.2021 20:58 Відповісти
Обычное зеленное ворье надеется, что Израиль своих единоверцев не выдаст. А виллы и счета ЗЕбобиков в Израиле - реальность.
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29.06.2021 15:39 Відповісти
Зеленский заявил, что не посещает синагогу,
Он недоеврей, Израиль не виноват
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29.06.2021 16:18 Відповісти
какая разница сионист он или евгей. в любом случае, таких как он называют - манкурт.
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29.06.2021 16:49 Відповісти
таких зе, независимо от этнического происхождения, называют подонками.
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29.06.2021 16:59 Відповісти
не сионист он, а пианист ******!
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30.06.2021 12:12 Відповісти
писюанист.
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30.06.2021 15:58 Відповісти
ну где-то так)
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30.06.2021 22:05 Відповісти
А фото ЗЕ в кипе у сены плача - просто понты? Наберите в поисковике "Зеленский, фото, кипа" и увидете какой Зеля не еврей. Я понимаю, евреи, как умные люди, хотят отойти подальше от этого поца, но интернет страшная вещь.
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29.06.2021 18:22 Відповісти
Уточняю, этот шлемазл в кипе с раввинами у Стены Плача.
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29.06.2021 18:25 Відповісти
в Израиле к стене плача пускают только мужчин и с непокрытой головой не пускают, поэтому мужчинам выдают кипу прямо при входе, не зависимо от его, мужчины, вероисповедания, национальности и политических взглядов... стена плача это одно из главных священных мест иудеев, поэтому они имеют право требовать соблюдения своих традиций на своей земле... другое дело, что нашему народу нужно так же дотошно и бескомпромиссно относиться к своим традициям, как евреи Израиля относятся к своим... и если кокой-то вава зеленский поливает грязью нашу страну, называя ее "актрисой немецких порнофильмов", ржет с украинцев, показывая их туповатыми селюками, то такое неблагодарное антиукраинское быдло нужно гнать подсрачниками из страны, а не вручать ему с дуру булаву, только за то, что его гнусавая мордочка примелькалась в кварталах...
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29.06.2021 21:20 Відповісти
Так кто же выдал булаву этому говнюку? Евреи или украинцы?
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29.06.2021 23:07 Відповісти
с 2019 г. в Украине есть такая национальность называется "какаяразница", вот они и выдали булаву этому антиукраинскому и антидержавному посмешищу...
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29.06.2021 23:51 Відповісти
Антихресту,ростовщику и пособнику Соросятинского Мирового банка, который многими способами вытягивает деньги из бюджета в том числе на дерьмовых дорогах, которые надо ремонтирывать каждые 3 года, на % которые приводят к перерасхолу бюдджта так как ни одна демократическая страна , а только колонии платит 13% годовых в отсутствии девальвации так еще гробя экономику повышая стоимость кредитов на потребление и производство.Ошибочка вышла, что доверили власть и дали ему булаву, а надо доверяй , но проверяй, потому , как даже апостол в иуду привратится,так что тогда надо срочно касира в супермаркет, а то это быдло и мразь воровская, соросятинская все вынесут.Вопрос, как это сделать? Потому, как даже Майданы до добра не привели, нами все попользовались включая РФ-ию и так званых союзничков, которые нам даже гуманитарки не дают,не говоря о чем то серьезном, как равноправная торговля а сливают Индискую вакцыну и насаждают ворья в наглядовых радах.Наверно отзывать это ворье пора из ВР и Презиленства и садить с конфискацией и скасовывать их колониальные законы.
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30.06.2021 13:59 Відповісти
Малоросы, хохлы
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30.06.2021 02:32 Відповісти
Ну, правды ради можно набрать "путин, фото, кипа" и сказать что ВВХ тоже еврей. И Порошенко тоже там отметился.
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29.06.2021 22:28 Відповісти
Шо, тоже в кипе?
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30.06.2021 02:33 Відповісти
не пустят к Стене Плача без кипы никого!
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30.06.2021 12:17 Відповісти
Стоит посмотреть фото, на котором бабочка снялся с родителями на их кухне и еще раз убедиться, что найвелычнишый таки еврей. А потом надо вспомнить еще одного еврея, Гройсмана, при котором экономика росла 15 кварталов подряд на 4%. А как перед этим еще один еврей, Яценюк, по моему, наилучший кризис-менеджер в Восточной Европе, который после бегства Бандюковича, когда в казне осталось 108 тыс. гр. вытащил экономику Украины из тотального кризиса и передал Гройсману ростущей по всем показателям.
Мудрые китайцы сказали : неважно, какого цвета кошка, важно, что - бы она ловила мышей.
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30.06.2021 15:55 Відповісти
5,4 лярда на мероприятия к 30-летию независимости? нормально так, больше у нас в стране некуда деньги тратить...
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29.06.2021 15:58 Відповісти
мне тогда не до новостей было.
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29.06.2021 16:58 Відповісти
слышь ублюдок(https://biz.censor.net/user/90332).. здесь водки нет.. иди нахер!
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29.06.2021 17:30 Відповісти
Как это некуда?!
Из этих денег - 765 миллионов(!!!) перевели на кипрскую "Грин фемили" (знакомая контора, не так ли?) Так вот. Перевели денежку за ... разработку сценария празднования Дня независимости!
Вот так! Правда, пенсам, бедным, опять индексацию отменили, но то - таке...
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29.06.2021 20:13 Відповісти
Зелена шмаркля - руйнує все, що важко досягалось....
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29.06.2021 16:31 Відповісти
Подходим, не стесняемся!
Ловкость рук против зоркости глаз!
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29.06.2021 17:04 Відповісти
Расцвела буйным цветом малина
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина
Да глумится Зе-горбатый главарь

Атас!
Эй, веселей, рабочий класс

Пускай запомнят нынче нас
Малина-ягода. Атас!
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29.06.2021 17:39 Відповісти
гарно крадуть хлопчата - просто та зі смаком ....
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29.06.2021 17:51 Відповісти
Ви шо? Оні же дЕті, і лише вчаться. Потрібно простити і дати їм ще 100 днів.
Головне, що не "бариги" з їх "Прозоро" і громадським контролем кожної копійки.
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29.06.2021 20:46 Відповісти
Что-то мне сдается, что следующим президентом Украины вновь станет соевый олигарх с такими раскладами. Тот хотя бы такого количества руSSких подонков в Украину не пускал и не всирал всю внешнюю политику по всем фронтам
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29.06.2021 18:33 Відповісти
А ты почаще его соевым называй, чтоб напоминать 73-м процентам, кто виноват в их убогой жизни.
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29.06.2021 19:26 Відповісти
Ракая разница!
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29.06.2021 19:51 Відповісти
Сраковая!...
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29.06.2021 20:16 Відповісти
От скажіть мені: воно ворог чи іпонуte?!
Чи те й друге разом?
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29.06.2021 20:01 Відповісти
Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров - Цензор.НЕТ 184
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29.06.2021 20:15 Відповісти
І це на фоні
" Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років"

Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров - Цензор.НЕТ 2064
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29.06.2021 20:44 Відповісти
Ну шо, 73% дебілів, тішитесь?!
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29.06.2021 21:12 Відповісти
чем занимаются прокурорі и почему єто чмо еще не сидит?
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29.06.2021 21:37 Відповісти
президент з слугами крадуть, а аваков самий кращий поліцай.
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29.06.2021 22:07 Відповісти
Усе іде до того, що за своєю волею вони свою каденцію не закінчать. Буде і другий, і третій термін, якщо не знесуть.
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29.06.2021 23:03 Відповісти
Уж хер с ним , что разрешил красть .... ну - шо взять с колептомана... Но причём он до кабминовских бабок ? Или он теперь крадёт за Итого ?
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30.06.2021 01:12 Відповісти
У зьйобнутого говнокомандующего монобольшинство, он везде ставит своих людей и они пишут нужные ему законы, выполняют все прихоти этого шута. Только пусть помнят, что их пир закончится через 3 года, а может и раньше и за все прийдется ответить.
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30.06.2021 15:44 Відповісти
Молодець! обросте багатими, дуже багатими людьми за рахунок лохів. Він таки не лох. Я в захваті. Нам треба було купити такого господаря, а ми просто пішли і висрались на майбутнє. Ще й шампанське пили. Народ тріумфував.. А топіру ще й поторжествуєм славній перемозі дурнів над розумом
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30.06.2021 05:35 Відповісти
Таке враження, що Зеля, розуміючи, що нацарював вже на "вишку" і по принципу, хуже уже нє будет вирішив красти не приховуючись.
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30.06.2021 06:07 Відповісти
Воровство можновладцив прямо пропорционально терпению нарида. Медицинский факт и тому нема рады. Веселись рванина.Быдло в масках в стойло загнали почму бы и не раслабиться,
чтоб и внукам хватило.
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30.06.2021 08:02 Відповісти
Зелене злодійське угрупування ласка привів тупорілий Нарід Який тепер носить Вінки і труни Хрещатиком, по приколу голосували тепер по приколу Живіть, а Ця наволоч Здире три шкури для свого бабла, набрали Вже Стільки кредитів що правнуки НЕ розрахуються.
ЖИвем!!! ЗАМОВ Повію,
ПРОДАЙ СОБАКУ,КУПИ МАСКУ,ВАКЦИНУЙСЯ ЯК ХОЧЕШ,І ЗАВЕЗИ КІРКОРОВА,І ПРОДАЙ СЕРІАЛ ПАПІК,А ЦІ НОСЯТЬ ТРУНИ З ВІНКАМИ!!!
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30.06.2021 09:24 Відповісти
Вспомни, как это тупое быдло радовалось по всем олигархическим каналам и били себя копытами в грудь, что они вместе с бубочкой сделали Украину.
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30.06.2021 15:39 Відповісти
Мені зайшла в голову думка: а українці самі хочуть, щоб їх обманювали. Зрозуміло, що Зеленський забрався в крісло президента обманом, що йому забезпечили олгіархи, московія та змі за їх же гроші. Але й людям подобаються обіцянки, по суті брехня, легковажність. "От мене оберете, я вам все й забеспечу!". І виборець думає: а може!
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30.06.2021 10:00 Відповісти
А потом этот выборец обижается на бубочку, что найвелычнишый вместо выполнения обещаний вытер ихними мордами свою жопу. ЗЕленую.
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30.06.2021 15:35 Відповісти
вор и п___ар зеленый шлемазел
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30.06.2021 10:05 Відповісти
Да там и эти так называемые "тендеры" - сплошная фикция и договорняки, но хоть информацию о так называемых "победителях" можно было увидеть и расследовать.
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30.06.2021 13:35 Відповісти
ты наш найвелычнишый лидор
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30.06.2021 13:39 Відповісти
Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров - Цензор.НЕТ 1947
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30.06.2021 13:50 Відповісти
Ну эти фотографы и проныры... Подловили говнокомандующего, когда он после шаурмы тужился на унитазе.
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30.06.2021 15:32 Відповісти

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