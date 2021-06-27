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Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями

Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями

Компания Amazon приобрела приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, созданное одноименной американской компанией в 2012 году.

Об этом сообщает Techspot, передает Укринформ.

Сумма сделки не разглашается.

Wickr - это мессенджер с технологией зашифрованного связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal.

В компании Amazon, объявляя о приобретении, отметили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается, особенно учитывая переход к "гибридным" условиям работы из-за пандемии COVID-19.

"Предприятия и государственные учреждения имеют все большее желание защитить собственные коммуникации во многих отдаленных местах", - отметил вице-президент и директор по информационной безопасности компании Amazon Стивен Шмидт.

Шмидт добавил, что Wickr разработал наиболее безопасную технологию связи со сквозным шифрованием.

Сейчас приложение Wickr используется как государственными компаниями, так и корпоративными.

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Джерело:  Укринформ


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