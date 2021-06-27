У россиян будут кофисковать украинскую землю, если им удастся купить ее вне закона, – Минагрополитики

Законодательство предусматривает защиту от попыток приобрести украинскую землю представителями террористических организаций и страны-агрессора и право конфисковать ее в случае выявления таких случаев.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

"В законе есть ограничители - есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий.

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории, - украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль - откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - сообщил замминистра.

Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предусматриваются, но открытые реестры помогут отслеживать такие факты не только правоохранителям, но и самим украинцам.

"Это предвидится. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться", - сообщил замминистра.

В Украине 33 млн га земли находятся в частной собственности, от 5 млн га - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли, который открывается с 1 июля, предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земле. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.