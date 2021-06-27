Украина хочет договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах", – Шмигаль

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах. Речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"7 лет назад, 27 июня 2014 года, была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС. За последние 5 лет Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 54%. И это действительно хороший показатель, который демонстрирует, что мы за полшага до ключевых правил ЕС в различных отраслях", - написал Шмыгаль.

По его словам, за последние 5 лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%. Уже в этом году экспорт украинской продукции в Евросоюз может достичь 20 млрд евро. Более 40% всей торговли Украины проходит со странами ЕС.

"Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки", - добавил Шмыгаль.

Также в ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах. Речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве) - о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Также может быть, что эта сделка также будет подписана уже в этом году.

"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS. За этими терминами стоит обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы, что означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса. В марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Энергетический безвиз". Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России. Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Планируется, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынке ЕС. Положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такого рынка.