Шмыгаль поручил выдать разъяснения относительно запуска рынка земли
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам и ведомствам выдать разъяснения относительно запуска рынка земли.
Об этом Шмыгаль сообшил в Telegram.
"Менее чем за неделю в Украине заработает рынок земли. Провели подготовительное совещание с представителями министерств, Офиса президента, секретарем СНБО и членами профильных комитетов Верховной Рады. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. Поэтому дал задание всем министерствам уделить особое внимание этому процессу", - написал Шмыгаль.
Также, по его словам, он поручил Минагрополитики, Минюсту и Государственной налоговой службе выдать разъяснение относительно рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.
При этом до 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.
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