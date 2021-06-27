Google перенесла отказ от использования от cookies на конец 2023 года

Американская Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях.

Компания, входящая в Alphabet Inc., сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально, передает Интерфакс-Украина.

Google сообщила об отказе от cookies, которые многие компании в сфере рекламы используют для отслеживания пользователей, под давлением регуляторов.

Google отметила, что решение даст отрасли и регуляторам время для того, чтобы приспособиться к новым технологиям, которые разрабатывает и тестирует компания.

"Хотя в отношении этой инициативы наблюдается значительный прогресс, стало очевидно, что необходимо больше времени для экосистемы, чтобы сделать все надлежащим образом", - говорится в сообщении Google.