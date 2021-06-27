БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2415 відвідувачів онлайн
Новини
313 0
Google (580) інтернет (1288)

Google перенесла отказ от использования от cookies на конец 2023 года

Google перенесла отказ от использования от cookies на конец 2023 года

Американская Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях.

Компания, входящая в Alphabet Inc., сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально, передает Интерфакс-Украина.

Google сообщила об отказе от cookies, которые многие компании в сфере рекламы используют для отслеживания пользователей, под давлением регуляторов.

Google отметила, что решение даст отрасли и регуляторам время для того, чтобы приспособиться к новым технологиям, которые разрабатывает и тестирует компания.

"Хотя в отношении этой инициативы наблюдается значительный прогресс, стало очевидно, что необходимо больше времени для экосистемы, чтобы сделать все надлежащим образом", - говорится в сообщении Google.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 