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рахунки (236) карта (223) Приватбанк (1769)

В системе "Приватбанка" произошел сбой

В системе

Некоторые клиенты "Приватбанка" в связи со сбоем столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, а также некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

"Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", – написал он.

По его словам, специалисты "Приватбанка" работают над решением проблемы.

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Джерело:  Facebook


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