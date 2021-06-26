В системе "Приватбанка" произошел сбой
Некоторые клиенты "Приватбанка" в связи со сбоем столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, а также некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.
Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.
"Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", – написал он.
По его словам, специалисты "Приватбанка" работают над решением проблемы.
Джерело: Facebook
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