Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю, с 18 по 25 июня, выросла на 24 копейки за литр и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 копеек — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 копейки – до 28,17 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л и дизтопливо – до 28 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 28игрн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 29 и 28 грн/л.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 копейки – до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 копеек – до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 копеек).

В сети UPG "двойка" подорожала на 20 копеек – до 29,10 грн/л, "пятерка" – на 30 копеек – до 30,10 грн/л, ДТ – на 20 копеек – до 26,70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп", УГД, BVS и другие