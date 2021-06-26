"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий АО "Укрзализныця" предупредила о задержке нескольких поездов.

Как сообщает пресс-служба компании в Telegram, в частности, речь идет о следующих поездах:

№ 4 Ужгород – Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск – Геническ (3 часа);

№ 58 Ковель – Одесса (3 часа);

№ 8 Черновцы – Киев (2 часа);

№ 16 Рахов – Харьков (1 час 33 минуты);

№ 141 Бахмут – Львов (1 час 30 минут);

№ 98 Ковель – Киев (1 час 24 минуты);

№ 243 Киев – Рахов (1 час 16 минут);

№ 146 Ужгород – Львов (50 минут);

№ 215 Черкассы – Ужгород (1 час);

№ 13 Киев – Солотвино (1 час);

№ 70 Львов – Мариуполь (38 минут);

№ 29 Киев – Ужгород (1 час);

№ 49 Киев – Трускавец (1 час);

№ 82 Киев – Ужгород (54 минуты).

Напомним, в результате осложнения погодных условий – порывов ветра и дождя – из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи на утро 25 июня были обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.