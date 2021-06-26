БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1014 відвідувачів онлайн
Новини
204 0
банки (6842) кредит (3229) НБУ (9063) рефінансування (359)

Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 750 миллионов

Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 750 миллионов

Национальный банк 25 июня предоставил 750 млн грн рефинансирвоания для пяти банков на срок до 84 дней под 7,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Finbalance.

На 24 июня задолженность платежеспособных банков по рефинансу составила 83,45 млрд грн. В начале года банки должны были 61,85 млрд грн.

Напомним, 18 июня Нацбанк удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн на срок до 90 дней под 7,5%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные мероприятия по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис, в частности, речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Автор: 

Джерело:  Finbalance


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 