БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
969 відвідувачів онлайн
Новини
200 0
негода (50) ДСНС (153) Електрика (1240)

Непогода в Украине обесточила 800 населенных пунктов, – ГСЧС

Непогода в Украине обесточила 800 населенных пунктов, – ГСЧС

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 в Ровенской области без света остались 340 населенных пунктов, во Львовской – 209, в Житомирской – 101, в Хмельницкой области – 78, в Киевской – 28, в Закарпатской – 22, в Черниговской – 19, в Тернопольской – 8, в Черновицкой области – 6 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Автор: 

Джерело:  ГСЧС


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 