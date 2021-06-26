Непогода в Украине обесточила 800 населенных пунктов, – ГСЧС

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 в Ровенской области без света остались 340 населенных пунктов, во Львовской – 209, в Житомирской – 101, в Хмельницкой области – 78, в Киевской – 28, в Закарпатской – 22, в Черниговской – 19, в Тернопольской – 8, в Черновицкой области – 6 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.