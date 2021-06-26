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Блок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты

Блок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты

Электрическая защита 25 июня в 19:39 отключила от сети энергоблок №4 Ривненской атомной электростанции (ВВЭР-1000) из-за срабатывания аварийной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Отмечается, что предварительно инцидент квалифицировали как нарушение категории "П05/1".

По состоянию на 20:39 в работе находились три энергоблока электростанции с суммарной нагрузкой 1 725 МВт. При этом, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилежащей территории не изменялось и находится в пределах норм", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, 18 июня из-за срабатывания системы безопасности от энерго сети отключили блок №2 Хмельницкой АЭС.

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Джерело:  РАЭС


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