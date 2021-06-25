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Самолеты Windrose начали начала делать промежуточные остановки на внутренних рейсах

Самолеты Windrose начали начала делать промежуточные остановки на внутренних рейсах

Авиакомпания "Роза Ветров" начала совершать промежуточные остановки во время выполнения внутренних рейсов Киев-Николаев и Николаев-Киев.

С 21 июня самолеты авиаперевозчика делают остановку в Кривом Роге. В аэропорту Николаева сообщили, что такая ситуация будет наблюдаться до конца июля и извинились за временные неудобства, передает avianews.com.

Остановка в Кривом Роге составляет 15 минут. Таким способом "Роза Ветров" объединила два своих регулярных рейса - Киев-Николаев и Киев-Кривой Рог, который открыла только 9 июня.

Ситуация привела к изменению графика рейсов в Николаев и из Николавева. Из-за промежуточной посадки в Кривом Роге время в пути стало дольше на полчаса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 9 июня запустила новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог.

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Джерело:  avianews.com


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