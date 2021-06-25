Сделка по продаже дома отдыха "Укрспирта" по цене в 100 раз выше стартовой сорвалась

Фонд госимущества повторно выставил на приватизацию дом отдыха ГП "Укрспирт", расположенный в селе Модричи Львовской области, поскольку предыдущий победитель аукциона отказался подписывать протокол о результатах торгов.

Как сообщает пресс-служба Фонда, повторный онлайн-аукцион состоится 16 июля.

Одноэтажное здание с мансардным этажом находится в селе Модричи Львовской области на ул. Курортной, 3, и имеет площадь 221,3 кв. м.

Актив занимает земельный участок размером 0,06 га, которая находится в пользовании на основании государственного акта Б №039246 от 1993 года.

Село Модричи находится в 8 км к северу от Трускавца, поблизости есть источники с минеральными водами, среди которых "Нафтуся" и "Моршинская". В селе функционируют санатории, базы отдыха и реабилитационные центры.

Согласно приватизационным условиям, инвестор может использовать объект по своему усмотрению.

Стартовая цена на дом отдыха ГП "Укрспирт" – 71 493 грн, прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 июля.

По данным регионального отделения ФГИ по Львовской, Закарпатской и Волынской областям, победитель предыдущего аукциона - ФЛП Юрий Харкевич (Львов) - отказался подписывать протокол о результатах торгов. Как сообщалось, 30 апреля он предложил купить дом отдыха госпредприятия "Укрспирт" в селе Модричи Львовской области за 7,51 млн грн при стартовой цене 71,49 тыс. грн.

При этом он предложил за лот всего на 1 грн больше чем ООО "В-Индастриал", которое в свою очередь на 1 грн опередило предложение ЧП "Ярина Плюс".