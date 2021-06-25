Минагрополитики не видит рисков для госбюджета в случае снижения НДС на все сельхозтовары

Министерство аграрной политики и продовольствия не видит рисков существенного сокращения поступлений в госбюджет в случае снижения ставки налога на добавленную стоимость на все виды с/х продукции (НДС) с 20% до 14%, поскольку его компенсирует последующей рост производства агропродукции и ее потребления населением.

Об этом заявил заместитель министра Тарас Высоцкий на встрече профильных ассоциаций в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Итоговые поступления от налогов не изменится. Вместе с тем это (снижение НДС до 14%) положительно скажется на объемах внутреннего производства, мы будем иметь положительный экономический эффект, в том числе за счет налоговых отчислений от увеличения количества рабочих мест, необходимых для этого производства, а это, опять-таки, заработные платы, ЕСВ, Пенсионный фонд и иные платежи", - отметил Высоцкий.

Он уточнил, что последующий за снижением ставки НДС рост производства повысит конкурентоспособность украинской продукции по сравнению с импортными аналогами, за счет снижения себестоимости при производстве более крупных ее партий.

При этом ведомство наблюдает эффект детенизации экономики от снижения ставки НДС на часть с/х сырья до 14% в декабре 2020 года и намерено пользоваться данным аргументом для дальнейшего снижения ставки налога на указанный уровень для всех видов агропродукции.

"Скоро будет полгода (действия сниженных ставок НДС на часть с/х сырья), и мы сможем более уверенно отстаивать и двигаться к цели поэтапного снижения ставки НДС до 14% дальше - к конечному потребителю по цепочке потребления", - отметил Высоцкий.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, большинство из которых подлежит переработке.