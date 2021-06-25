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Медиахолдинг Пинчука сменил руководителя

Медиахолдинг Пинчука сменил руководителя

Телевизионную группу StarLightMedia с 1 июля возглавит член правления Александр Богуцкий.

Как сообщает пресс-служба группы, на этой должности он сменит Михаила Царева, срок действия контракта которого истек.

Царев возглавлял StarLightMedia с 2018 года.

Медиагруппа StarLightMedia создана в 2009 году, находится под управлением созданной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne LLC.

Согласно данным на ее сайте, StarLightMedia – крупнейшая медиагруппа Украины, в ее состав входят 7 каналов – СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, "Новый", М1, М2, ОЦЕ, а также собственный продакшн StarLight Production, сейлз-хаус StarLight Brand Content, компания по аренде техники StarLight Rental и производитель сценических декораций StarLight Scenery.

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На удивление АйсиТиВи - довольно вменяемый канал. Истерики меньше всех.
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25.06.2021 18:49 Відповісти

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