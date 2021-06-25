Медиахолдинг Пинчука сменил руководителя

Телевизионную группу StarLightMedia с 1 июля возглавит член правления Александр Богуцкий.

Как сообщает пресс-служба группы, на этой должности он сменит Михаила Царева, срок действия контракта которого истек.

Царев возглавлял StarLightMedia с 2018 года.

Медиагруппа StarLightMedia создана в 2009 году, находится под управлением созданной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne LLC.

Согласно данным на ее сайте, StarLightMedia – крупнейшая медиагруппа Украины, в ее состав входят 7 каналов – СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, "Новый", М1, М2, ОЦЕ, а также собственный продакшн StarLight Production, сейлз-хаус StarLight Brand Content, компания по аренде техники StarLight Rental и производитель сценических декораций StarLight Scenery.