Прокуратура расследует решение АМКУ о покупке "Метинвестом" Ахметова завода Абрамовича

Соломенский райсуд Киева предоставил доступ прокурорам Соломенской окружной прокуратуры ко всем документам Антимонопольного комитета (АМКУ) по делу о приобретении компанией Metinvest B.V. Рината Ахметова акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ").

Соответствующее решение суд принял 14 июня, пишут Наші гроші.

Речь идет о решении АМКУ от 18 апреля 2019 года. Тогда Антимонопольный комитет раздельным решением проголосовал за предоставление "Метинвеста" разрешения на приобретение "Днепровского коксохима" несмотря на имеющиеся признаки того, что компания Ахметова уже давно получила контроль над предприятием. Если бы Комитет пришел к выводу о нарушении законодательства при проведении концентрации, то мог оштрафовать группу "Метинвест" на сумму до $600 млн. Однако АМКУ предоставил разрешение на приобретение без наложения штрафа.

Как отметил в своем ходатайстве прокурор, должностные лица АМКУ, "действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для группы "Метинвест", использовали свое служебное положение и вопреки интересам службы предоставили разрешение Metinvest B.V. на приобретение контроля над ЧАО "Днепровский коксохимический завод", причинив тяжелые последствия интересам государства".

Также прокурор отметил, что выявленные признаки нарушения конкурентного законодательства доводились к сведению первого заместителя председателя АМКУ Марии Нижник (служебная записка от 21.02.2019 №24-02 / 1483 служебная записка от 20.12.2018 №24-02 / 7983).

В судебном решении говорится, что Metinvest B.V. на момент обращения в АМКУ "возможно уже приобрела контроль" над предприятием путем назначения связанных с группой "Метинвест" лиц на должность гендиректора и в наблюдательный совет, что привело к "монополизации или существенному ограничению конкуренции на задействованных товарных рынках".

Напомним, Metinvest B.V. подала заявку в АМКУ о разрешении на приобретение "Днепровского коксохима" еще в сентябре 2015 года. Заинтересованность в активах этого предприятия в "Метинвесте" объяснили "проблемами с обеспечением коксом", когда с началом боевых действий на Донбассе группа потеряла контроль над тремя коксохимическими заводами, которые остались на неподконтрольной территории – ЧАО "Енакиевский металлургический завод", ЧАО "Енакиевский коксохимпром" и ЧАО "Донецккокс".

Антимонопольный комитет в течение трех лет несколько раз продлевал сроки исследования обстоятельств концентрации, не оказывая Metinvest B.V. разрешения на приобретение.

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На протяжении этого времени сотрудники АМКУ сообщали первому заместителю председателя комитета Марии Нижник о признаках нарушения конкурентного законодательства. В частности, в служебных записках от 20 декабря 2018 года и 21 февраля 2019 года предлагали руководству провести углубленное изучение приобретения группой Ахметова четырех предприятий – "Днепровского коксохимического завода", "Шахтоуправление Покровское", "Южкокс" и "ДМК". Руководитель профильного департамента АМКУ Татьяна Полтавец предлагала Нижник в случае подтверждения признаков нарушения конкурентного законодательства начать дела по этим нарушениям, а дело о концентрации акций "Днепровского коксохимического завода" остановить.

Однако, несмотря на все вышеупомянутые обстоятельства, 18 апреля 2019 года по результатам голосования в закрытом режиме АМКУ разрешил компании Ахметова приобрести акции "Днепровского коксохимического завода".

Это решение с июня 2020 года является предметом уголовного дела, которое расследуют следователи Соломенского управления Нацполиции в Киеве по ч. 2 ст. 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением". Еще в июле 2020 года правоохранители просили АМКУ предоставить копии всех материалов дела с разрешения на концентрацию "Днепровского коксохима". Однако после этого, как указывает прокурор, АМКУ отказал, сообщив письмом, что эти документы определены как информация с ограниченным доступом и могут предоставляться только при наличии соответствующего постановления суда.

Теперь доступ к этим документам правоохранители будут иметь в течение одного месяца с даты судебного решения.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник из АМКУ в 2019 году. И в 2020 году она вернулась на работу в юридичную фирму "Aequo", из которой и приходила в АМКУ в 2015 году. Эта фирма была связана с тогдашним замглавы администрации президента Алексеем Филатовым.