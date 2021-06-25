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Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке

Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 25 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Все операции НБУ на межбанке были проведены путем интервенций по единому курсу.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $947,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,1935 грн/$ в начале недели до 27,3964 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 25 июня.

Как сообщалось, на минувшей неделе с 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.

Неделей ранее, с 7 по 11 июня, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $375 млн. До этого регулятор выкупил в июне на межбанке $40 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.

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жульё
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26.06.2021 02:14 Відповісти
бэня отменил дэфолт? и шота петя никак не сядет.... удивительное рядом
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27.06.2021 06:05 Відповісти
Ты с мозгом дружишь? Или методичка такая?
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27.06.2021 15:03 Відповісти
есть другая? давай
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27.06.2021 15:11 Відповісти
Умалишённых манкуртов не обучают.
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27.06.2021 17:46 Відповісти

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