СБУ разоблачила попытку вывезти из Украины комплектующие для российских ракет
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, который был завербован российскими спецслужбами. По заданию российских кураторов он пытался наладить канал вывоза из Украины в РФ критически необходимых для российского ВПК электронных изделий.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Установлено, что житель Ривного был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник осуществил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, которые применяются в изготовлении вооружения и военной техники, в том числе ракетных носителей.
Затем завербованный агент имел задание переправить изделия в Российскую Федерацию. В случае успешной реализации замысла, иностранной стороной планировалось наладить постоянный канал перемещения в страну-агрессора товаров военного назначения и двойного использования.
Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины.
Следователями органов безопасности сообщено гражданину Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. Сейчас злоумышленник дает разоблачительные показания и способствует досудебному расследованию.
Ранее сообщалось, что СБУ пресекла противоправную деятельность должностных лиц одной из отечественных частных авиакомпаний. Те, с нарушением действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам.
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