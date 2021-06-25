Коронавирусный сертификат будет действовать до 180 дней

Ковидный сертификат может быть внедрен с 1 июля и будет действовать до 180 дней.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы отрабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает", - сказал Родина.

Он назвал три основания для выдачи такого сертификата. В частности, он будет выдаваться, если человек получил полный курс вакцинации. В этом случае документ будет действовать 180 дней.

Кроме того, основанием для выдачи сертификата будет негативный тест ПЦР. В этом случае срок его действия - 72 часа с момента взятия образца.

Сертификат также будет выдан, если человек переболел COVID-19 и об этом в eHealth внесены соответствующие подтвержденные лабораторно данные. В этом случае сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения заболевания.

Как отметил Родина, вопрос, будут ли эти сертификаты позволять въезжать в другие страны, будет решаться двусторонними соглашениями между странами.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.