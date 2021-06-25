Нацбанк предоставил рекомендации по разработке планов возобновления работы банков

Банки будут разрабатывать планы возобновления деятельности в 2021 году с учетом рекомендаций Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"До 1 марта 2021 года банки впервые в тестовом режиме подавали в Национальный банк Украины планы возобновления деятельности. Эти планы должны были содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости банков в случае возможного существенного ухудшения их финансового состояния из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19. По результатам их рассмотрения Национальный банк предоставил общие рекомендации для учета банками при разработке таких планов в 2021 году", - сказано в сообщении.

Отдельным банкам был предоставлен перечень выявленных недостатков.

Однако банки не должны будут вносить изменения планов, разработанных в 2020 году, несмотря на тестовый режим их предоставления и учитывая срок предоставления банками планов, разработанных в 2021 году.

В то же время банки должны не допускать таких недостатков при разработке планов возобновления деятельности в 2021 году.

Кроме того, банкам предоставлена возможность подавать планы возобновления деятельности в электронной форме.