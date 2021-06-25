"Антонов" заказал "Мотор Сичи" четыре двигателя для новых самолетов за 400 миллионов
Госпредприятие "Антонов" из состава концерна "Укроборонпром" 10 июня заказало АО "Мотор Сич" авиационных двигателей на 414,99 млн грн (с НДС).
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
В частности, заказали четыре турбореактивных двигателя Д-436-148ФМ с увеличенной тягой на основных режимах для транспортного самолета Ан-178 по 103,75 млн грн за штуку.
При своевременной уплате аванса срок поставки двух двигателей – декабрь 2021 года, а еще двух – октябрь 2022 года. Их должны поставить на условиях DDP (с доставкой) по адресу заказчика в Киеве.
В прошлом году "Антонов" уже заказывал "Мотор Сичи" два таких двигателя по $4,8 млн с НДС, тогда это примерно соответствовало 128,62 млн грн. По данным "Defence Express", они, скорее всего, предназначались для самолета Ан-178, который заказало МВД Перу. Однако в связи с неполучением денег за этот самолет работы по его строительству были бы приостановлены. Минобороны Украины заказало "Антонову" три таких самолета.
Двигатели закупили по процедуре отчетности, потому что "Мотор Сич" - технический монополист в этой сфере.
Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".
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20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
Однако и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин в интервью БизнесЦензор пояснял, что Нацагентство не может передать "Мотор Сич" в управление, поскольку закон требует получить согласие собственника на это.
Подробнее читайте в интервью главы АРМА: Керівник АРМА Віталій Сигидин: Управитель зможе провести збори Мотор Січ тільки за умови згоди власника контрольного пакету акцій
Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.
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